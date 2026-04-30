Sheinbaum cuestiona postura de embajador de EE.UU. por caso de extradiciones

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó críticas hacia el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, por la forma en que difundió en redes sociales la solicitud de extradición contra 10 políticos mexicanos, incluido el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Durante su pronunciamiento, la mandataria calificó como “desafortunadas” las declaraciones del diplomático, al considerar que un representante extranjero no debe asumir posturas que puedan interpretarse como injerencia en asuntos internos del país.

Sheinbaum hizo referencia al expresidente Miguel de la Madrid, retomando su llamado a mantener la serenidad y la dignidad en la relación con Estados Unidos, en medio de situaciones delicadas.

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En ese sentido, reiteró que México busca mantener una relación basada en el respeto, la colaboración y el entendimiento mutuo, subrayando que el papel de los embajadores debe apegarse a esos principios.

La presidenta insistió en que el país debe ser tratado con respeto por la comunidad internacional, especialmente en temas sensibles que involucran decisiones soberanas.