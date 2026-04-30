Un hombre descuartiza a su madre y lo descubren tirando sus restos al inodoro

Un hombre fue acusado de matar a su madre en Estados Unidos después de que la Policía lo encontrara presuntamente intentando deshacerse de parte de sus restos a través del inodoro, informa Fox News.

Zachary Lavel Jackson Jr., de 29 años, enfrenta cargos por asesinato en primer y segundo grado, lesiones graves y manipulación de evidencia. De acuerdo con las autoridades, el crimen se descubrió el pasado 4 abril luego de que familiares de Lana Brown Bradley, una maestra retirada de 62 años, reportaran su desaparición.

Al llegar a la vivienda de la mujer, ubicada en la ciudad de Natchez (Misisipi), los agentes detectaron signos de limpieza, un fuerte olor a productos químicos y la presencia de su hijo en el baño, donde también notaron una sustancia oscura en el interior del inodoro.

Travis Patten, ‘sheriff’ del condado de Adams, explicó que la víctima fue descuartizada y desmembrada de tal forma que cualquiera que intentara localizarla tendría que realizar una investigación exhaustiva. Parte de los restos de la mujer habrían sido colocados por Jackson en una maleta, mientras que otras partes presuntamente fueron arrojadas al retrete.

Posible motivo del crimen

Según la Policía, el crimen podría estar relacionado con conflictos familiares, ya que la víctima buscaba desalojar a su hijo por problemas de conducta. “Este es, sin duda, el crimen más atroz que he presenciado en toda mi vida”, confesó el ‘sheriff’ Patten.