Sheinbaum pide pruebas ante acusaciones contra gobernador de Sinaloa

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer su postura frente a las acusaciones emitidas por autoridades de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios señalados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Durante su conferencia matutina, la mandataria leyó un comunicado en el que subrayó que cualquier acción legal deberá estar respaldada por pruebas “irrefutables”. En ese sentido, afirmó que solo con evidencia sólida se podría proceder contra los acusados.

Sheinbaum también advirtió que, en caso de no existir elementos contundentes, las acusaciones podrían tener un trasfondo político. Por ello, insistió en que corresponde a las autoridades competentes solicitar y revisar las pruebas antes de tomar decisiones.

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Asimismo, destacó que un escenario como la posible solicitud de extradición de un gobernador en funciones no tiene precedentes, lo que refuerza la necesidad de actuar con cautela y apego a la ley.

“Esto no había ocurrido nunca antes, que pidan una extradición de un gobernador en funciones”, dice Sheinbaum. “No vamos a permitir que ningún gobierno exranjero venga a decidir el futuro del pueblo”, aclaró la mandataria.

La presidenta enfatizó que México no permitirá que gobiernos extranjeros determinen el rumbo del país, al tiempo que reiteró que cualquier proceso debe llevarse conforme a las normas legales y con pleno respeto a la soberanía nacional.

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