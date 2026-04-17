Teherán: “El uranio enriquecido es tan sagrado como el suelo iraní”

El uranio enriquecido de Irán es tan “importante y sagrado” como el suelo iraní y, por lo tanto, no será transferido a ningún lugar “bajo ninguna circunstancia”, afirmó este viernes el portavoz del Ministerio de Exteriores del país persa, Esmaeil Baghaei.
“El uranio enriquecido de Irán no se transferirá a ningún lugar bajo ninguna circunstancia. Es tan importante y sagrado como lo es el suelo iraní para nosotros”, subrayó el vocero, aseverando que se trata de un “asunto importante” para Teherán.
Baghaei remarcó que “nunca se ha planteado la posibilidad de que el uranio iraní enriquecido se transfiera a Estados Unidos”. “Existen diversas opciones para resolver las cuestiones que se consideran parte de nuestro expediente nuclear. Pero nunca se ha considerado la transferencia de material iraní enriquecido a Estados Unidos como una opción para nosotros”, reiteró.
La declaración de Trump
El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó este viernes en una entrevista telefónica con CBS News que Irán “ha aceptado todo”, incluida la eliminación de su uranio enriquecido, como parte de un posible acuerdo para poner fin al conflicto.
Asimismo, dijo que para realizar dicha tarea no se requerirán tropas terrestres estadounidenses. “Sin tropas. Bajaremos a por ello con ellos y luego nos lo quedaremos”, indicó el mandatario estadounidense con respecto a la recolección del uranio enriquecido que se encuentra enterrado bajo las instalaciones nucleares de Fordo, Natanz e Isfahán.
“Lo organizaremos todo juntos porque para entonces tendremos un acuerdo y no habrá necesidad de luchar cuando haya un acuerdo”, indicó Trump, quien recalcó que “nuestra gente, junto con los iraníes, trabajará junta para conseguirlo”. “Y luego lo llevaremos a Estados Unidos”, agregó.
Más temprano, Trump aseguró que conseguirá todo el “polvo” nuclear iraní sin ninguna transacción financiera de por medio. “EE.UU. obtendrá todo el ‘polvo’ nuclear, creado por nuestros grandes bombarderos B2”, escribió en su red Truth Social. Asimismo, en una entrevista con NewsNation, el mandatario declaró que Irán ha aceptado detener el enriquecimiento de uranio. “Ya no me sorprende nada”, afirmó.