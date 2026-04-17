Se desploman los precios del petróleo tras el anuncio de Irán sobre la apertura de Ormuz

Los precios del petróleo se han desplomado este viernes luego de que Irán anunciara la reapertura del estrecho de Ormuz mientras siga en vigor el alto el fuego.

El WTI cayó hasta 83 dólares por barril, mientras que el Brent se situó por debajo de 90 dólares por barril por primera vez desde el 11 de marzo.

Tras acordarse la tregua entre Israel y el Líbano, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, anunció que el estrecho de Ormuz se abre para buques comerciales “durante el resto del período de alto el fuego”.

“En consonancia con el alto el fuego en el Líbano, se declara completamente abierto el paso de todos los buques comerciales a través del estrecho de Ormuz durante el resto del período de alto el fuego, por la ruta coordinada que ya anunció la Organización de Puertos y Asuntos Marítimos de la República Islámica de Irán”, publicó este viernes en X.

Previamente, desde la Cancillería iraní indicaron que han acogido con calidez el anuncio del alto el fuego en la nación árabe, señalando que Teherán “ha subrayado constantemente la necesidad imperiosa de un alto el fuego simultáneo en toda la región, incluido el Líbano”.

Leer también: Trump agradece a Irán por la apertura del estrecho de Ormuz