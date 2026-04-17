Tumoni: la app que revoluciona la forma de recibir remesas

Las remesas familiares continúan siendo un pilar fundamental para los nicaragüenses y centroamericanos. En Nicaragua en el año 2024 alcanzó un récord histórico de 5,243.1 millones de dólares, equivalente al 29.4 % del PIB, según datos oficiales, ante este contexto en el país nace Tumoni una aplicación que transformará la manera de recibir dinero del exterior, sin costo o comisiones de envío.

“Con Tumoni estamos facilitando el acceso a las remesas, eliminando costos innecesarios y poniendo el uso de nuevas tecnologías al servicio de la gente. Se trata de un avance histórico que beneficiará directamente a las familias nicaragüenses y también de Centroamérica, quienes por primera vez podrán recibir sus remesas sin los cargos elevados que tradicionalmente han impactado el bolsillo de las familias”, destacó Paolo Delaunay, CEO de Tumoni.

Un modelo tecnológico disruptivo

La nueva aplicación elimina los intermediarios financieros que usualmente encarecen, ralentizan y aumentan el riesgo en el proceso de envío y recepción de dinero. Gracias a su modelo de negocio y a una plataforma tecnológica robusta, el servicio ofrece transacciones inmediatas, seguras y transparentes, generando confianza tanto en los remitentes como en los beneficiarios.

“El compromiso de la empresa va más allá de las remesas. Su objetivo es masificar el acceso a servicios financieros digitales, brindando a miles de nicaragüenses en nuestro país y en Estados Unidos la oportunidad de integrarse a la economía formal y digital. Con una aplicación sencilla y accesible, Tumoni busca reducir las barreras históricas que han limitado el acceso a la banca y fomentar la inclusión financiera en comunidades tradicionalmente desatendidas”, agregó Delaunay.

A diferencia de las remesadoras, el modelo de negocios de Tumoni solamente monetiza a través de comisiones pagadas por comercios, tasas de cambio, y cobros por algunos retiros de efectivo.

Impacto social y económico

El lanzamiento de Tumoni cobra especial relevancia en un país donde más del 80% de las remesas provienen de Estados Unidos. Este nuevo modelo no solo significa un ahorro significativo para las familias, sino que además contribuye a dinamizar el consumo interno y la estabilidad financiera de miles de hogares en donde opera.

Yulio Quintero, COO de Tumoni, agregó que “el lanzamiento de Tumoni además de representar un avance tecnológico, también es un cambio estructural en el modelo de acceso a servicios financieros en Centroamérica”. Comenta que “la idea nació con la misión de ser un aliado de los migrantes y sus familias, y de convertirse en el puente entre el ahorro, la inversión y el desarrollo económico de la región”.