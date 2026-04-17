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Tras terminar bloqueo a estrecho de Ormuz la OTAN llama a Trump para ofrecerle apoyo y esta fue su respuesta

El mandatario indicó que recibió una llamada de la OTAN preguntando si necesitarían ayuda tras el anuncio de Irán de que la vía marítima fue abierta para los barcos comerciales.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

El presidente de EE.UU., Donald Trump.

El presidente de EE.UU., Donald Trump.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha vuelto a arremeter contra la OTAN, tachándola de “tigre de papel” y afirmando que la alianza le ofreció su ayuda respecto al estrecho de Ormuz solo después de que Irán anunciara que la importante vía marítima permanece abierta.

“Ahora que la situación del estrecho de Ormuz ha terminado, recibí una llamada de la OTAN preguntando si necesitaríamos ayuda. Les dije que se mantengan alejados, a menos que solo quieran cargar sus barcos de petróleo. ¡Fueron inútiles cuando se les necesitó, un tigre de papel!”, escribió este viernes en Truth Social.

Pocas horas antes, el inquilino de la Casa Blanca agradeció la medida de la nación persa. “Irán acaba de anunciar que el estrecho de Irán está completamente abierto y listo para el paso libre. ¡Gracias!”, publicó.

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