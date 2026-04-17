Trump agradece a Irán por la apertura del estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su agradecimiento a Irán por la apertura total del estrecho de Ormuz, anunciada este viernes por el canciller de la República Islámica, Abbas Araghchi.

“Irán acaba de anunciar que el estrecho de Irán [Ormuz] está totalmente abierto y listo para el tránsito sin restricciones. ¡Gracias!”, escribió Trump en su red Truth Social.

Las palabras del mandatario estadounidense y la noticia de la apertura de la importante vía marítima se producen en el marco del acuerdo de tregua entre Israel y el Líbano. “En consonancia con el alto el fuego en el Líbano, se declara completamente abierto el paso de todos los buques comerciales a través del estrecho de Ormuz durante el resto del período de alto el fuego”, preció al respecto Araghchi.

Israel y el Líbano pactaron el cese de hostilidades el jueves en Washington D.C., tras más de 6 semanas de enfrentamientos en territorio libanés, anunció el presidente de EE.UU., Donald Trump. Se trata de una tregua de 10 días.

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