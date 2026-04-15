Ejército israelí promete volver a bombardear Irán “si es necesario”

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) aseguraron que volverán a bombardear Irán “si es necesario”. Así lo aseveró este miércoles su portavoz, Effie Defrin, cuando ha transcurrido solo una semana desde el inicio de la tregua entre EE.UU. e Israel frente a Irán.

“Las FDI mantienen un alto el fuego con Irán desde hace varios días, de acuerdo con las directrices del alto mando político […] Las FDI están preparadas para atacar de nuevo, con fuerza y ​​rapidez, si fuera necesario”, manifestó el vocero.

Asimismo, indicó que el país hebreo “sigue de cerca” la evolución de la situación en Irán y las negociaciones estadounidense-iraníes en curso.

Mientras tanto, Israel continua sus operaciones en Líbano. Este miércoles informaron las FDI que han realizado más de 200 ataques en el territorio del sur del Líbano contra infraestructuras de Hezbolá.

Negociaciones sin resultado

Las negociaciones para poner fin al conflicto arrancaron el pasado sábado en la capital pakistaní, Islamabad, y terminaron al día siguiente sin el resultado esperado.

El presidente estadounidense, Donald Trump, culpó del fracaso a la parte iraní, que, según dijo, se negó a “renunciar a sus ambiciones nucleares”. Además, el mandatario decidió bloquear el estrecho de Ormuz.

Mientras, el vicepresidente J.D. Vance anunció que se han logrado “grandes avances” con respecto a las negociaciones. Destacó que se establecieron con claridad los límites y condiciones bajo los cuales Washington está dispuesto a ceder. No obstante, advirtió que el futuro del diálogo dependerá de la “flexibilidad” de Irán y de su disposición a aceptar los “puntos cruciales” planteados por EE.UU. para avanzar hacia un acuerdo definitivo.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baghaei, detalló que “en una serie de cuestiones se llegó a un entendimiento, pero las posturas seguían alejadas en dos o tres temas importantes, y finalmente las conversaciones no condujeron a un acuerdo”.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, señaló que Teherán puede alcanzar un “acuerdo justo” con el país norteamericano si Washington se ajusta a las normas internacionales y toma en cuenta las líneas rojas de Irán.