Trump explica por qué no se lanza “con todo” contra Irán

El presidente estadounidense afirmó que quiere “mantener las cosas bajo control”.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha comentado en una entrevista que no se lanza “con todo” contra Irán debido a la proximidad de las elecciones de medio mandato, que tendrán lugar en noviembre.

“Pero incluso los neoconservadores dicen que si se iba a entrar [en Irán], había que hacerlo con todo. Simplemente entrar y acabar con ellos”, dijo la periodista de Fox News Laura Anne Ingraham al mandatario este jueves. “Bueno, tal vez no haga eso debido a las elecciones”, respondió Trump.

“Quiero mantener las cosas bajo control. Estamos extrayendo mucho petróleo. Ya sabes, anoche sacamos 22 barcos del estrecho [de Ormuz]”, agregó. El mandatario sugirió, además, que Irán trata de prolongar el conflicto con Estados Unidos, apostando por el regreso de los demócratas al poder. “Están intentando hacer todo lo posible para sacarme”, expresó.

Las declaraciones de Trump se producen en un contexto de creciente tensión entre Estados Unidos e Irán, mientras la Administración estadounidense evalúa hasta dónde llevar su presión sobre Teherán, que, por su parte, afirma estar preparado para responder con toda su fuerza. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, advirtió la semana pasada que se había iniciado una nueva etapa de represalias a las agresiones estadounidenses. “Si no lo han entendido hasta ahora, deben entender antes de que sea demasiado tarde que las reglas del juego han cambiado y que, a partir de ahora, cualquier agresión contra los intereses y la seguridad de Irán recibirá una respuesta más rápida, más severa y más dolorosa”, aseguró.