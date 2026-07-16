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Trump recibe en la Casa Blanca a Nayib Bukele, el presidente salvadoreño más polémico de la región

El encuentro se da mientras Bukele es elogiado por reducir drásticamente la violencia de las pandillas, pero criticado por el régimen de excepción y las denuncias de abusos a los derechos humanos

Por Redaccion Central
Redaccion Central

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con su homólogo Nayib Bukele.

Washington – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la Oficina Oval de la Casa Blanca al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, uno de los líderes latinoamericanos con mayor proyección y también uno de los más polémicos de la región.

Sus partidarios destacan la fuerte reducción de los homicidios, la recuperación de territorios controlados durante años por las pandillas y una mayor sensación de seguridad en las calles salvadoreñas.

Sus críticos, sin embargo, cuestionan el prolongado régimen de excepción, las detenciones arbitrarias, las denuncias de abusos contra los derechos humanos y la concentración de poder en el Ejecutivo.

El caso de El Salvador sigue generando un intenso debate: para unos, Bukele representa un modelo efectivo contra el crimen; para otros, su estrategia supone un peligroso debilitamiento de las garantías democráticas.

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