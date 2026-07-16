Trump recibe en la Casa Blanca a Nayib Bukele, el presidente salvadoreño más polémico de la región

Washington – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la Oficina Oval de la Casa Blanca al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, uno de los líderes latinoamericanos con mayor proyección y también uno de los más polémicos de la región.

Sus partidarios destacan la fuerte reducción de los homicidios, la recuperación de territorios controlados durante años por las pandillas y una mayor sensación de seguridad en las calles salvadoreñas.

Sus críticos, sin embargo, cuestionan el prolongado régimen de excepción, las detenciones arbitrarias, las denuncias de abusos contra los derechos humanos y la concentración de poder en el Ejecutivo.

El caso de El Salvador sigue generando un intenso debate: para unos, Bukele representa un modelo efectivo contra el crimen; para otros, su estrategia supone un peligroso debilitamiento de las garantías democráticas.