Nicaragua incauta 750 kilos de cocaína en Peñas Blancas y detiene a guatemalteco

Peñas Blancas, Nicaragua – La Policía Nacional incautó 750 kilos de cocaína en el puesto de control fronterizo de Peñas Blancas, en la frontera con Costa Rica, e informó este miércoles 15 de julio la detención de un ciudadano guatemalteco.

El decomiso se produjo el pasado lunes, cuando las autoridades encontraron la droga oculta en 54 cilindros metálicos que eran trasladados en un camión de carga pesada conducido por Roberto Bardales de León, de 66 años.

El transporte de carga salió de Panamá, ingresó a Nicaragua desde Costa Rica y tenía como destino final Guatemala.

En la inspección se encontraron 643 paquetes rectangulares envueltos con cinta adhesiva color café, que en la prueba de campo dieron positivo a cocaína.

La droga, el camión de carga y el detenido fueron remitidos a las autoridades para el debido proceso judicial.

Las autoridades nicaragüenses ejecutan la estrategia “Muro de Contención” para evitar la circulación de droga o dinero vinculado al narcotráfico, manteniendo estrechos lazos de cooperación con países de la región, Estados Unidos, México y Rusia.

Nicaragua se encuentra en un corredor de alto tráfico de la droga que se produce en Suramérica y se traslada hacia Norteamérica.