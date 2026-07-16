Nicaragua rompe relaciones diplomáticas con el Gobierno de Italia

El Ministerio de Exteriores de Nicaragua ha anunciado su decisión de romper las relaciones diplomáticas con el Gobierno de Italia ante “las injustificadas, agresivas e irresponsables declaraciones” de su canciller, Antonio Tajani.

Según un comunicado oficial, Antonio Tajani “ha insultado, fuera de todas las normas del respeto a las relaciones entre pueblos y gobiernos, con arrogancia europea, al pueblo y Gobierno de Nicaragua”.

“Hemos vivido muy buenos tiempos de respeto absoluto y comprensión de nuestros procesos con respetables autoridades italianas, a quienes tuvimos el privilegio y honor de conocer, de tratar y de abordar las circunstancias históricas del mundo que vivíamos en otros años. Hoy que nos toca enfrentar esta situación innoble, lamentamos profundamente que se produzcan agresiones, como las que describimos”, agrega el mensaje de la Cancillería nicaragüense.

“Informamos y procedemos a asegurar los procesos necesarios para el cumplimiento de esta decisión soberana y digna de Nicaragua”, concluye el ministerio.