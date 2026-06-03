Ucrania golpea el corazón económico de Rusia: ataques con drones sacuden San Petersburgo en plena cumbre de Putin

En una operación de gran alcance que subraya el cambio en la iniciativa estratégica, explosiones e incendios sacudieron la terminal petrolera de San Petersburgo en la madrugada de este miércoles. El ataque, ejecutado por una fuerza combinada que incluyó al Servicio de Seguridad (SBU) y las Fuerzas de Sistemas No Tripulados (SBS), alcanzó instalaciones críticas a 1.100 kilómetros de la frontera, demostrando la capacidad de Ucrania para proyectar poder de combate distribuido mucho más allá de la línea del frente.

Desafío directo en el Foro Económico Internacional

La ofensiva no solo tuvo un impacto material, sino también un alto valor simbólico al coincidir con la apertura del Foro Económico Internacional de San Petersburgo 2026, el evento empresarial más importante de la Federación Rusa presidido por Vladimir Putin. Mientras el Kremlin intentaba proyectar una imagen de normalidad, los ataques provocaron incendios de gran magnitud, explosiones audibles en toda la ciudad e interrupciones masivas en el aeropuerto Pulkovo, afectando la logística del foro.

La ofensiva con drones contra San Petersburgo coincidió con la apertura del Foro Económico Internacional, el principal encuentro empresarial de Rusia, encabezado por el presidente Vladimir Putin y conocido como el “Davos ruso“. Los organizadores prevén la participación de más de 20.000 invitados y representantes de más de 130 países y territorios, entre ellos un funcionario del gobierno de Estados Unidos, en lo que constituye la primera presencia oficial estadounidense en varios años.

La terminal petrolera alcanzada por el ataque se encuentra a unos 17 kilómetros del centro de convenciones Expoforum, sede del evento. Putin utiliza habitualmente el foro para proyectar la fortaleza de la economía rusa y defender que el país continúa abierto a los negocios internacionales pese a las sanciones occidentales y al aislamiento diplomático derivado de la guerra en Ucrania.

Campaña de “Ataque Profundo”: Degradación de la base energética

Según el presidente Volodimir Zelensky, el plan de “sanciones de largo alcance” de Ucrania se está implementando con precisión. Este ataque forma parte de un nuevo impulso estratégico documentado en 2026:

Volumen de fuego: Ucrania está lanzando mensualmente más de 7.000 drones de largo alcance contra Rusia, superando por primera vez el volumen de ataques que Moscú lanza contra territorio ucraniano.

Vulnerabilidades en la retaguardia: Los analistas señalan que el temor de Rusia a desproteger Moscú ha creado “vulnerabilidades explotables” en otras regiones estratégicas, permitiendo ataques contra infraestructuras como la base naval de Kronstadt y la terminal petrolera de San Petersburgo, que procesa 12,5 millones de toneladas anuales.

Presión económica: El ataque golpea a un sector vital mientras la economía rusa entra en una fase de estancamiento real, con crecimiento lento y subidas de impuestos tras el auge inicial de la guerra.

Respuesta simétrica ante el terror contra civiles

La operación ucraniana ocurre apenas 24 horas después de que Rusia lanzara una ofensiva masiva contra Kiev y Dnipro, que resultó en la muerte de al menos 23 civiles, incluidos dos niños. Este ciclo de violencia refleja la realidad de 2026, donde Rusia continúa realizando ataques deliberados e indiscriminados contra poblaciones lejos del frente, mientras Ucrania responde degradando sistemáticamente la arquitectura energética y militar que sostiene la invasión.

Expertos militares sugieren que Ucrania ha cruzado un umbral crítico donde el daño acumulado a la infraestructura energética rusa —que incluye ataques previos en Primorsk y Ust-Luga— comienza a superar la capacidad de reparación de Rusia. Lo que antes se consideraba un área segura para el comercio báltico se ha transformado ahora en un activo estratégico bajo asedio constante, cerrando gradualmente la puerta a la sostenibilidad del esfuerzo bélico del Kremlin.

Los mejores videos del audaz ataque con drones contra la terminal petrolera de San Petersburgo…