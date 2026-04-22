WP: EE.UU. amplía su ‘caza’ naval contra Irán

Las operaciones navales de Estados Unidos contra Irán se han expandido más allá de la región de Oriente Medio luego que sus buques incautaran un petrolero en el océano Índico y escoltaran al menos a otro buque frente a la costa occidental de la India, informa The Washinton Post citando fuentes gubernamentales.

El Departamento de Guerra del país norteamericano comunicó este martes que sus fuerzas realizaron una operación de abordaje del buque Tifani, al que describieron como “sin bandera” y “sancionado”, en el área de responsabilidad del Mando Indo-Pacífico de EE.UU. (INDOPACOM).

En el anuncio se subraya que Washington continuará con sus esfuerzos globales de aplicación de medidas marítimas para interceptar buques sancionados que, según sostienen, puedan servir a los intereses de Irán.

El medio cita datos de monitoreo de navegación al informar que el buque abordado estaba a 400 millas este de Sri Lanka la noche del lunes antes de girar bruscamente al sur en dirección a Indonesia. Habría sido cargado este mes en la isla de Jarg, la principal terminal de petróleo iraní en el golfo Pérsico.

Las operaciones continuaron este martes, cuando barcos de guerra estadounidenses escoltaron a al menos dos buques cisterna iraníes, el Sevin y el Dorena, que habían partido del puerto iraní de Chabahar antes de que comenzara el bloqueo naval estadounidense a Irán el 13 de abril, impuesto en medio de una tregua para presionar a Teherán hacia un acuerdo de paz.

WP cita imágenes de satélite localizando el Dorena unas 300 millas al oeste de la costa meridional de la India. Fuentes citadas por el medio se negaron a aclarar dónde se encuentra el Sevin ni adónde los buques están siendo escoltados.

Asimismo, marines estadounidenses continúan registrando el buque de carga con bandera iraní Touska, incautado el pasado domingo cuando navegaba en el norte del mar Arábigo, al parecer con rumbo a Irán. De acuerdo con el Mando Central de EE.UU. (CENTCOM), el USS Spruance “disparó varios proyectiles con un cañón” tras “múltiples advertencias”, mientras el presidente Donald Trump comentó que se le “detuvo en seco abriendo un boquete en la sala de máquinas”.

La Cancillería de Irán calificó lo ocurrido como un acto “criminal e ilegal” y denuncia que se trató de un “acto de piratería” que viola el derecho internacional, la Carta de la ONU y el reciente acuerdo de alto el fuego.

Asimismo, advirtió que Estados Unidos “asumirá plena responsabilidad por las consecuencias de esta peligrosa escalada” y que Teherán utilizará “todos los medios disponibles para defender su soberanía y proteger los derechos de sus ciudadanos”.