5 soldados salvadoreños desplegados en Haití desaparecidos tras emboscada en las afueras de Puerto Príncipe

Los efectivos de la Fuerza de Supresión de Pandillas fueron atacados en la zona de Croix-des-Bouquets; fuerzas militares, policiales y aéreas despliegan un operativo de búsqueda.

Cinco integrantes salvadoreños de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) se encuentran desaparecidos tras sufrir una emboscada el domingo 18 de octubre en las afueras de Puerto Príncipe, Haití, según informaron medios locales e internacionales.

El ataque ocurrió en el sector de Santo, dentro de la comuna de Croix-des-Bouquets (departamento del Oeste), una zona situada a unos 12 kilómetros de la capital haitiana donde operan diversos grupos armados. Hasta el momento, ni el Gobierno de Haití ni la jefatura de la GSF han emitido una comunicación oficial respecto al paradero de los cinco militares.

Operativo de búsqueda terrestre y aéreo

Tras la agresión, las autoridades activaron una respuesta inmediata para localizar a los soldados que incluye recursos aéreos, militares y policiales en Croix-des-Bouquets. No han trascendido detalles sobre la misión específica que realizaban los efectivos antes de la emboscada ni si se desplazaban en un convoy terrestre.

La comuna de Croix-des-Bouquets se sitúa en un área estratégica afectada por el control territorial de las bandas armadas, debido a su cercanía con las rutas que conectan Puerto Príncipe con otras regiones del país y con el Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture.

Transición de la misión y marco legal en El Salvador

La Fuerza de Supresión de Pandillas asumió las tareas operativas en territorio haitiano en reemplazo de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMAS), iniciativa que contaba con el respaldo de las Naciones Unidas para asistir a las fuerzas de seguridad locales frente a la crisis de violencia.

La presencia del contingente salvadoreño en la GSF está regulada por una ley transitoria aprobada para autorizar el despliegue de la Fuerza Armada de El Salvador. La normativa, presentada por el Ministerio de Defensa Nacional a finales de septiembre, entró oficialmente en vigor el 2 de octubre de 2026 tras su publicación en el Diario Oficial, habilitando la participación militar por un plazo de hasta 12 meses.