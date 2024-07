Demanda a su exjefe con más de 34.000 dólares por toser en su cara durante la pandemia de covid

“Él sabía que no tenía protección inmunitaria debido a la medicación que tenía que tomar, y tosió intencionalmente en mi cara”, sostuvo la afectada.

En Reino Unido, un empleador debe pagar más de 26.000 libras (unos 34.000 dólares) a una extrabajadora por toser en su cara durante la pandemia de covid, reporta The Guardian.

Kevin Davies, el director de un negocio de venta de automóviles y propiedades, se burló de una empleada de su empresa que expresó preocupaciones por su salud en los últimos días antes del primer confinamiento en marzo de 2020. La mujer pedía constantemente a sus compañeros de trabajo que no se le acercaran debido a que sufría artritis psoriásica y una enfermedad autoinmune. Sin embargo, según la investigación, Davies “tosió en su dirección deliberadamente y en voz alta, comentando que estaba siendo ridícula”, así como propuso “ridiculizar e intimidar” a la mujer con su “comportamiento grosero” una semana antes de que se anunciara el primer cierre.

De acuerdo con la decisión judicial, la mujer debe recibir por parte de su exjefe un pago de 26.438 libras (unos 34.340 dólares), de las cuales 18.000 libras (unos 23.450 dólares) por daños y perjuicios, 3.841 libras (unos 5.000 dólares) por despido improcedente y 4.596 libras (unos 5.980 dólares) en intereses.

Asimismo, el juez dijo que la mujer había dimitido porque se sentía acosada, lo que llegó a ser un “factor importante y significativo en su decisión”. Por su parte, tras la audiencia, la víctima confesó que la conducta “horrenda” de Davies la había dejado “destrozada”. “Él sabía que no tenía protección inmunitaria debido a la medicación que tenía que tomar, y tosió intencionalmente en mi cara”, sostuvo la mujer. “No soy una persona tonta y blanda, he tenido que soportar muchas cosas en mi vida, pero realmente me afectó”, concluyó.