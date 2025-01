Muere una ‘influencer’ dominicana a los 27 años

“Le dio un ataque, no sé si tenía algo la comida o si se había tomado algo antes de comer”, explicó este sábado su hermana.

La ‘influencer’ dominicana Carol Acosta, más conocida como Killadamente, ha muerto a los 27 años, anunció su hermana mediante un mensaje publicado este sábado en Instagram*, del que se han hecho eco medios locales.

“Estamos esperando los resultados de su autopsia para llegar a una mejor conclusión. Lo único que sé es que estaba cenando normal y se empezó a ahogar y se quedó sin aire. Le dio un ataque, no sé si tenía algo la comida o si se había tomado algo antes de comer”, explicó. “La llevaron al hospital, pero no pudieron salvarla”, añadió.

De momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento. Tras conocerse la noticia, sus allegados acudieron a las redes sociales para compartir mensajes de dolor, imágenes y recuerdos junto a Acosta.

La mujer, que contaba con unos 6,5 millones de seguidores en la mencionada red social, confesó haber vivido una época difícil. “Dios me perdonó y se siente tan bien ser libre de la ansiedad y la depresión que antes me obligaban a drogarme y hacer cosas que no quería”, dijo en un video publicado en 2022.