Revelan las palabras de Tupac Shakur tras ser baleado después de 30 años

Casi tres décadas después de uno de los crímenes más mediáticos en la historia de la música, nuevos detalles surgen en el juicio por el asesinato de Tupac Shakur. Garry Dale, un exoficial del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas, brindó un testimonio clave al revelar la actitud del artista momentos después de ser acribillado en septiembre de 1996.

Según Dale, quien acompañó a Shakur en la ambulancia, el rapero todavía podía hablar e intentó obtener información sobre los responsables del ataque. Sin embargo, la respuesta del joven de 25 años fue tajante: “No, no, nosotros nos encargaremos”, recordó el exuniformado durante la audiencia celebrada este lunes. Shakur falleció seis días después del ataque, tras haber recibido cuatro disparos mientras viajaba en un vehículo conducido por Marion ‘Suge’ Knight.

El único banquillo ocupado

El juicio se centra en Duane ‘Keffe D’ Davis, de 63 años, quien es actualmente la única persona acusada por el magnicidio. La Fiscalía sostiene que Davis no apretó el gatillo, pero sí fue el cerebro que organizó y coordinó el ataque desde un Cadillac blanco. El móvil, según las investigaciones, habría sido una represalia luego de que Shakur y su equipo golpearan al sobrino de Davis, Orlando Anderson, en el hotel MGM Grand horas antes del crimen.

La acusación se fundamenta en gran medida en las propias declaraciones que Davis realizó durante años en entrevistas y en sus memorias publicadas en 2019. Por su parte, la defensa de Davis ha declarado su inocencia, argumentando que sus confesiones pasadas fueron “inventadas” y que no existen pruebas materiales suficientes para vincularlo directamente con el tiroteo.

Pruebas forenses y autopsia En la segunda jornada del proceso, la Fiscalía mostró al jurado fotografías de la autopsia de Shakur y presentó el análisis de un experto forense sobre las cuatro heridas de bala que resultaron fatales.

Este juicio reabre oficialmente un capítulo que permaneció en el limbo judicial por 28 años, buscando finalmente dar un cierre legal al asesinato que cambió el rumbo del hip-hop mundial.