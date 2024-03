La arqueología de las bacterias: besar y beber agua podía ser mortal en el Neolítico

Un grupo de científicos de la Universidad de Estocolmo y del Museo Sueco de Historia Natural ha analizado el material genético microbiano de 38 individuos del Neolítico, tanto de antiguas comunidades de cazadores-recolectores como otros de asentamientos agrícolas, para comprobar que enfermedades que hoy se curan con antibióticos resultaban entonces mortales.

Durante el desarrollo del nuevo estudio, se identificaron 660 especies microbianas en restos de humanos infectados. Entre las más prolíficas destacan la Yersinia enterocolitica y la Salmonella enterica, dos bacterias comúnmente asociadas a día de hoy a enfermedades no letales causadas por intoxicación por consumo de carne poco cocida o alimentos contaminados con heces.

