China ejecuta a hombre por envenenar a magante vinculado a la serie de Netflix ‘3 Body Problem’

Las autoridades chinas ejecutaron este martes a Xu Yao, condenado por envenenar a Lin Qi, fundador de la empresa de videojuegos Yoozoo Games, en 2020, informa AP.

El crimen ocurrió por una disputa profesional: Xu, antiguo director de una filial de la compañía, se sintió marginado por Lin poco después de ayudarlo a conseguir un acuerdo con Netflix para adaptar la trilogía “3 Body Problem” (El problema de los tres cuerpos).

Lin Qi, multimillonario del sector, poseía los derechos de adaptación cinematográfica de la exitosa serie de ciencia ficción del autor chino Liu Cixin, ‘El problema de los tres cuerpos’, que ha sido traducida a más de 40 idiomas y adaptada a producciones televisivas y videojuegos.