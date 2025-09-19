VIDEO Impresionante fuente de lava brota del volcán Kilauea

El volcán Kilauea, en Hawái (EE.UU.), ha entrado en erupción este viernes tras registrar actividad durante la última noche.

El Servicio Geológico de EE.UU. (USGS, por sus siglas en inglés). había advertido el jueves de la probabilidad de que se produjeran fuentes de lava a más tardar hoy. Las imágenes muestran cómo la lava comienza a llenar el cráter a medida que aumenta la cantidad de lava.

“Los desbordamientos de los respiraderos precursores y la acumulación de gas sugieren que el sistema estará generando fuentes de lava en las próximas 24 horas, pero podrían comenzar más tarde si las condiciones cambian”, se lee en una actualización de ayer del Observatorio de Volcanes de Hawái.

Contando la actual expulsión de lava, el Kilauea ya ha entrado en erupción 33 veces desde diciembre, una frecuencia incluso alta para uno de los volcanes más activos del mundo. El pasado 2 de septiembre registró su última erupción hasta ahora, con brillantes corrientes de lava que iluminaron el cielo nocturno sobre la isla que se prolongaron hasta el día siguiente.