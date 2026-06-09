El ‘zar de la frontera’ amenaza con un inédito despliegue del ICE en Nueva York

El director del Servicio de Control de Migración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), Tom Homan, advirtió que es “inminente” que haya un importante despliegue de uniformados de esa agencia federal en la ciudad estadounidense de Nueva York.

En una entrevista de Fox News, citada por distintos medios, el llamado ‘zar de la frontera’ adelantó que en Nueva York habrá “más agentes del ICE que nunca”, aunque se negó a dar más detalles. “No les diré exactamente cuándo sucederá, pero sucederá”, apuntó.

Esta medida prometida por Homan es una reacción al paquete de leyes promulgadas por la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, que restringen el acceso de los agentes del ICE a espacios como escuelas y hospitales, y que busca proteger los derechos de los migrantes.