Brote de ébola supera los 500 contagios en el Congo

KINSHASA.- Los casos de ébola en la República Democrática del Congo superaron el medio millar, informó este domingo el Instituto Nacional de Salud Pública.

Hasta el 6 de junio, el país registró 515 infecciones y 91 muertes por la enfermedad. La crisis sanitaria se agravó después de que decenas de pacientes huyeran de los centros de aislamiento, quejándose de la limitada atención médica y la escasa disponibilidad de apoyo nutricional.

El brote se concentra principalmente en la provincia oriental de Ituri, donde los continuos conflictos armados y la falta de reactivos de laboratorio dificultan el rastreo epidemiológico. Las autoridades han logrado identificar apenas a la mitad de los contactos expuestos al virus.

La emergencia ya cruzó la frontera y alcanzó a Uganda, que reporta 19 contagios y dos fallecidos, elevando la alerta sanitaria en la región.