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Brote de ébola supera los 500 contagios en el Congo

El brote deja 91 fallecidos y se ha extendido a Uganda, donde ya hay 19 contagios y dos muertes.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Mapas de El Congo y Uganda.

KINSHASA.- Los casos de ébola en la República Democrática del Congo superaron el medio millar, informó este domingo el Instituto Nacional de Salud Pública.

Hasta el 6 de junio, el país registró 515 infecciones y 91 muertes por la enfermedad. La crisis sanitaria se agravó después de que decenas de pacientes huyeran de los centros de aislamiento, quejándose de la limitada atención médica y la escasa disponibilidad de apoyo nutricional.

El brote se concentra principalmente en la provincia oriental de Ituri, donde los continuos conflictos armados y la falta de reactivos de laboratorio dificultan el rastreo epidemiológico. Las autoridades han logrado identificar apenas a la mitad de los contactos expuestos al virus.

La emergencia ya cruzó la frontera y alcanzó a Uganda, que reporta 19 contagios y dos fallecidos, elevando la alerta sanitaria en la región.

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