La Curacao y RadioShack premia a los ganadores de “el pase mundialista” y lanza nueva campaña con los premios más grandes del año

Tiendas La Curacao y RadioShack celebrarón la entrega oficial de los premios correspondientes a su promoción “El Pase Mundialista, vive de cerca el fútbol con tus compras”, una iniciativa que permitió a cuatro afortunados clientes ganar una experiencia única para disfrutar de la emoción del fútbol internacional en Estados Unidos.

Jessica Barquero, Gerente de Mercadeo de Grupo Unicomer, destacó el compromiso de la empresa con sus clientes al cumplir una vez más la promesa de premiar su fidelidad y preferencia.

Los ganadores recibieron un viaje todo incluido a Estados Unidos para asistir a dos partidos de dieciseisavos de final del Mundial, con beneficios que incluyen boleto aéreo de ida y regreso, hospedaje, seguro de viaje, entradas categoría 1 a los encuentros deportivos y transporte interno entre aeropuerto, hotel y estadio.

Rosa Cristina Balladares Chavarria, Luis Fernando Orellana Barahona, Bayardo Enrique Etienne Pérez y Alfonso Rafael Corrales Salmeron expresaron su agradecimiento a La Curacao y RadioShack, porque sí cumplen con su promesa de venta “para vivir mejor” y este premio les hará cumplir su sueño de vivir la pasión del fútbol.

La promoción estuvo vigente en Tiendas La Curacao, Ópticas La Curacao y RadioShack. Para participar, los clientes realizaron compras mínimas de C$10,000 en Tiendas La Curacao y Ópticas La Curacao, mientras que en RadioShack participaron quienes efectuaron compras desde C$2,500 en productos de la marca. Adicionalmente, los clientes que adquirieron sus productos al crédito obtuvieron doble oportunidad de participar en el sorteo.

“Nos llena de satisfacción hacer realidad los sueños de nuestros clientes y brindarles experiencias memorables. La confianza que depositan en nuestras marcas nos motiva a continuar innovando y creando promociones de alto valor para ellos”, expresó Barquero.

La Curacao seguirá premiando a sus clientes durante la fiesta del futbol

Como parte de esta celebración, la empresa anunció el lanzamiento de su nueva campaña promocional denominada “Listos para Ganar, los Premios Más Grandes Están en Juego”, con la que continuará premiando a sus clientes durante la temporada mundialista.

Fermín Sánchez, Gerente Comercial de La Curacao, explicó que la nueva promoción permitirá a los consumidores participar en rifas de electrodomésticos al adquirir productos de marcas patrocinadoras participantes, entre ellas AKT, Mabe, Olympia, LG, Samsung, Frigidaire y TCL.

Asimismo, en La Curacao los clientes tiene la oportunidad de acceder a Crédito instantáneo, con plazo para pagar de hasta 48 meses y ajustado a sus necesidades, ”porque tu primera compra comienza con tus compras al crédito con la CrediOportunidad”, destacó Sánchez.

“Queremos seguir acompañando a nuestros clientes mientras equipan sus hogares con tecnología y electrodomésticos de las mejores marcas. Esta campaña representa una nueva oportunidad para ganar y disfrutar aún más la pasión por el fútbol”, señaló Sánchez.

Préstamos en efectivo al instante

También a esta campaña se suma lacuracaocash para quienes necesiten dinero en efectivo y por sus préstamos recibir más beneficios como certificados de regalo.

Con lacuracacash tienes hasta 36 meses de plazo para pagar, sin necesidad de fiado y con planes que se ajustan a tus necesidades.

Ópticas La Curacao para ver mejor

Si buscas lentes oftálmicos o de sol también puedes hacerlo al crédito con Ópticas La Curacao, donde recibirás hasta 30% de descuento en aros y lentes digitales, además por tus compras recibes gratis un kit de limpieza.

Además, por tus compras al crédito tu primera cuota es gratis con la CrediOportunidad, porque el mundial se disfruta más cuando todo se ven bien.

Agradecimiento a los aliados comerciales

Durante la actividad, La Curacao también reconoció y agradeció el respaldo de sus aliados comerciales y marcas patrocinadoras, cuyo apoyo ha sido fundamental para el desarrollo de estas iniciativas que generan valor para los consumidores nicaragüenses.

Con acciones como estas, La Curacao reafirma su compromiso de ofrecer a sus clientes experiencias únicas, promociones innovadoras y beneficios que premian su confianza y preferencia.

La campaña “Listos para Ganar, los Premios Más Grandes Están en Juego”, tendrá una vigencia del 03 de junio al 06 de agosto de 2026.