Trump condiciona la ayuda a Irán: “Nos quedaremos con la mitad de su petróleo”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió afirmativamente al ser consultado este martes sobre si su país podría reconstruir Irán, pero exigió a cambio quedarse con la mitad de su petróleo, informa ABC News.

“Alguien va a tener que construir toda esa infraestructura, nuevos puentes, esto y aquello, nuevas centrales eléctricas. Ya saben, hablan de un billón de dólares, probablemente más. Por eso probablemente nos involucraremos en la reconstrucción, en ayudarlos a reconstruir”, afirmó el mandatario.

Al ser consultado si eso sería como un Plan Marshall para Irán, respondió: “Sí”, y añadió: “Pero nos quedaremos con la mitad de su petróleo”.

El Plan Marshall fue un programa de ayuda económica masiva implementado por Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial para reconstruir los países de Europa occidental devastados por el conflicto. La diferencia crucial es que Washington nunca exigió a los países beneficiarios entregar sus recursos naturales como condición para recibir la ayuda.