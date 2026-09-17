De la miel a diez productos: Biibii transforma una materia prima en nuevas oportunidades de negocio

A través del programa Una Mano para Crecer, esta pyme nicaragüense ha fortalecido su negocio y ampliado su portafolio, pasando de una oferta centrada en miel de abeja a desarrollar productos alimenticios, de bienestar y cuidado personal.

Lo que comenzó como un negocio enfocado en la producción y comercialización de miel de abeja hoy se ha convertido en una propuesta mucho más amplia. Biibii, pyme proveedora de Walmart, ha encontrado en la diversificación una vía para innovar, crecer y aprovechar el potencial de la apicultura más allá de su producto tradicional.

“Desde el inicio tuvimos claro que nuestro camino debía ser la diversificación. La miel siempre ha sido y seguirá siendo el corazón de Biibii, pero también entendimos que teníamos la oportunidad de transformar esa materia prima y llevarla a nuevas categorías. Por eso decidimos explorar el mercado, investigar las propiedades de la miel y otros productos derivados de la colmena, y desarrollar nuevas alternativas que les facilitara a las personas encontrar una forma diferente de disfrutar los beneficios de la miel”, explicó Aurora Zeas, fundadora y gerente general de Biibii.

Cuando la empresa ingresó a Walmart Nicaragua en 2016, lo hizo con un solo producto. Una década después, cuenta con diez productos y presencia en Walmart, La Unión y Maxi Palí. Su portafolio ahora incluye miel de abeja en diferentes presentaciones, salsas BBQ con miel y chile, jarabes y productos de cuidado personal, entre ellos jabones faciales elaborados, además, con ingredientes como avena, miel y argán.

El aporte de Una Mano para Crecer

La diversificación ha ido de la mano de un proceso de fortalecimiento empresarial. Como parte del programa Una Mano para Crecer, de Walmart, Biibii ha recibido capacitación, acompañamiento y orientación para continuar creciendo.

También, ha significado tener acceso a una serie de beneficios comerciales que han contribuido a fortalecer su operación, entre ellos mayor visibilidad, opciones de pronto pago para apoyar la liquidez y acceso gratuito a información sobre el comportamiento de sus ventas.

“Entrar a Walmart nos exigió elevar nuestros estándares y nos dio la oportunidad de demostrar lo que una pyme nicaragüense puede hacer. Una Mano para Crecer ha sido parte importante de ese proceso porque no solo nos ha permitido llegar a más consumidores, sino también contar con herramientas para profesionalizar el negocio, entender mejor nuestras ventas y crecer de una manera más ordenada”, apuntó.

La próxima meta

Pero, para Biibii, el crecimiento alcanzado no representa el punto final. Desde el inicio, la empresa también visualizó la internacionalización como parte de su camino, y ahora tiene puesta la mirada en llevar su propuesta a otros países de Centroamérica de la mano de la compañía.

“Hoy tenemos un nuevo sueño: trascender con Walmart y llegar a otros países de Centroamérica. Queremos seguir demostrando que desde Nicaragua podemos transformar una materia prima en productos innovadores, con calidad y de mayor valor agregado. Por eso, cuando elegimos los productos de una pyme no solo estamos comprando, también estamos haciendo posible que más sueños se conviertan en realidad”, enfatizó.

La historia de Biibii es, en esencia, la de una empresa que decidió no conformarse con lo que ya sabía hacer. Tomó aquello que conocía, encontró nuevas posibilidades y convirtió la diversificación en una forma de mirar hacia adelante.