“Ya estoy de vuelta”: Extraña publicación de Assange en X tras un prolongado silencio

También compartió una foto publicada inicialmente en la cuenta de WikiLeaks en la que se puede ver a Assange con un mural con su retrato de fondo.

Tras más dos años de silencio, el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, hizo este jueves una breve publicación en su cuenta de X.

“Ya estoy de vuelta”, escribió en la red social. También compartió una foto publicada inicialmente en la cuenta de WikiLeaks en la que se puede ver a Assange con un mural con su retrato de fondo.

El comunicador australiano fue acusado en 2019 de recibir y publicar cientos de miles de registros de guerra y cables diplomáticos que incluían detalles de las malas prácticas militares de Estados Unidos en Irak y Afganistán.

Assange fue encarcelado en Belmarsh (Reino Unido) en 2019, luego de que el entonces presidente de Ecuador, Lenín Moreno, permitiera su arresto en la embajada ecuatoriana en Londres, donde había permanecido en condición de asilado durante siete años, desde junio de 2012.

En 2024, quedó oficialmente liberado después de llegar a un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia de EE.UU. En su veredicto, la jueza Ramona V. Manglona sentenció a Assange a la misma cantidad de años que ya había pasado en la cárcel, sin el período de libertad vigilada, por lo que salió de la sala del tribunal como un hombre libre, tras lo cual viajó a Australia para reunirse con su familia.