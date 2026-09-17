SpaceX lanza una misión secreta de la Fuerza Espacial de EE.UU. (VIDEO)

La misión secreta USSF-259 de la Fuerza Espacial de EE.UU. despegó la tarde del miércoles a bordo de un Falcon 9 de SpaceX desde la base espacial de Vandenberg, en California.

Fue el 13.º vuelo de la primera etapa del cohete, que tras la separación aterrizó con éxito en una plataforma flotante de la compañia, situada en el océano Pacífico.

La Fuerza Espacial no ha revelado detalles sobre esta misión ni sobre otras recientes, como la USSF-366 y la USSF-153.

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