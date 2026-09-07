Lima, 7 de septiembre de 2026. — La empresa peruana de alojamiento web HostingPlus Perú ha publicado de forma abierta la cadena de acreditación completa de su certificación de carbono neutral y los datos identificativos de la infraestructura donde aloja los datos de sus clientes, en un sector donde estas informaciones rara vez se detallan.

La certificación CarbonNeutral de la compañía fue emitida a través de Carboneutral S.A., en calidad de representante regional autorizado de The CarbonNeutral Company. La medición se realizó bajo la metodología del GHG Protocol y cubre los alcances 1, 2 y 3, correspondientes a los años 2026 y 2027. La compensación de las emisiones se canalizó a través del proyecto Alto Mayo REDD+, en la región peruana de San Martín, acreditado bajo los estándares CCB y VCS.

Junto a ese dato, la compañía publica que sus servidores operan en un datacenter con certificación Tier III en Lima, que su RUC es 20611867108, que factura en soles y que sus planes de alojamiento parten de S/. 70 al año. HostingPlus Perú opera desde 2004 y su equipo de soporte se encuentra en Lima. La empresa no registra reclamos en la plataforma “Mira a Quién le Compras” del INDECOPI.

La publicación de estos datos se produce en un contexto en el que buena parte del sector del alojamiento web anuncia niveles de certificación de infraestructura sin identificar el organismo que los emite. Una clasificación Tier no es una descripción comercial: la otorga un auditor independiente tras evaluar una instalación concreta, y existe en modalidades distintas según se certifique el diseño, la instalación construida o la sostenibilidad operacional. Cuando no se nombra al organismo certificador ni la fecha de emisión, no es posible verificar la clasificación.

Desde la compañía se propone que cualquier cliente, antes de contratar, pueda obtener respuesta a cinco preguntas: en qué datacenter están alojados sus datos y cuál es su dirección; quién opera esa instalación; qué certificación tiene, emitida por qué organismo y con qué fecha; si puede consultar el certificado o el registro público donde figura; y, en caso de que el proveedor declare datacenter propio, si se trata de una instalación auditada por un tercero o de una sala técnica de la propia empresa.

Sobre HostingPlus Perú: empresa de alojamiento web y servidores VPS con operación en Perú desde 2004, con facturación en soles, RUC 20611867108 y soporte técnico con equipo en Lima.