¡Llegó la Etiqueta Negra a Almacenes Tropigas! Descuentos de hasta el 50% y facilidades de crédito con cuotas chiquitas o hasta 48 meses de plazo

Almacenes Tropigas presenta su campaña “Etiqueta Negra”, una oportunidad para aprovechar descuentos de 20% hasta 50% en toda su línea de productos, del 15 al 19 de octubre a nivel nacional.

Y como en Almacenes Tropigas saben que siempre hay algo que hace falta en casa, durante estos cinco días también podés comprar al crédito con CREDIKONG y disfrutar de grandes beneficios adicionales.

¿Querés crédito? En Tropigas te fían

Si necesitás comprar eso que tenés pendiente, solicitar tu crédito es fácil. Solamente tenés que visitar cualquiera de las sucursales de Almacenes Tropigas a nivel nacional, presentar tu cédula de identidad y comprobante de ingresos, y solicitar tu crédito a través de CREDIKONG.

Con CREDIKONG podés obtener tu crédito rápido y sin complicaciones, con cuotas chiquitas ajustadas a tu presupuesto, hasta 48 meses para pagar y sin fiador.

Pero eso no es todo. Durante Etiqueta Negra, quienes realicen sus compras al crédito reciben un doble beneficio: Billete Extra más una regalía.

“Así que ya sabés: si tenés algo pendiente para tu hogar, querés renovar un electrodoméstico o simplemente encontraste eso que estabas buscando, esta puede ser la oportunidad para llevártelo pagando cómodamente a crédito”, destacó Lesther Pasquier, Jefe de Marca de Almacenes Tropigas.

Cinco días para aprovechar

La promoción Etiqueta Negra estará vigente del 15 al 19 de octubre en todas las sucursales de Almacenes Tropigas a nivel nacional, con descuentos desde el *20% hasta el 50% en toda la línea de productos.

Además, esta promoción cuenta con el respaldo de AKT Motos, marca de motocicletas que se suma a esta temporada de descuentos.

“¡Poné el ojo en la Etiqueta Negra de Almacenes Tropigas! aprovechá los descuentos, preguntá por CrediKong y llevate más beneficios en tus compras al crédito, porque en Almacenes Tropigas y su exclusiva promoción de Etiqueta Negra encontrás descuentos que se sienten y beneficios que se aprovechan”, subrayó Pasquier.