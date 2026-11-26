La presidenta repudió la polémica iniciativa de la agencia estadounidense.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, criticó el 26 de noviembre la línea telefónica que presentó la Administración para el Control de Drogas de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés), con el fin de recibir información anónima sobre personas relacionadas con el Cártel de Sinaloa, incluyendo servidores públicos mexicanos.

“Imagínense que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana abriera un WhatsApp* para la denuncia de la corrupción de Estados Unidos, ¿cómo lo vería Estados Unidos? Es evidente que es un asunto de injerencia”, advirtió la mandataria en conferencia de prensa.

“La DEA tiene mucho que hacer en su país, lo primero que tendría que estar haciendo es investigar la corrupción en Estados Unidos vinculado con delincuencia organizada o lo que ellos llaman grupos terroristas”, agregó al leer una nota de la agencia AP que reveló que la DEA permitió que circularan miles de pastillas de fentanilo en ese país como parte de un operativo.

“Este es uno de los tantos casos (…), ¿dónde está la actuación de la DEA? Como hemos dicho muchas veces, ¿qué, a poco en Estados Unidos no hay tráfico de drogas, si ahí está el consumo? ¿Quién distribuye la droga, dónde queda el dinero de la venta de fentanilo ilegal?”, cuestionó.

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Lo que dice la mandataria

También recordó que México sí informa de manera constante sus logros en el combate al narcotráfico. “Aquí nosotros desmantelamos laboratorios de metanfetaminas, incautamos pastillas de fentanilo, hay detenciones de la delincuencia organizada incluso poniendo en riesgo la vida de guardias nacionales, de agentes”, explicó.

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Detalló, además, que durante su Gobierno ya se han reducido en más de un 50 % los homicidios dolosos, fueron enviados 94 delincuentes a EE.UU. y a diario se trabaja para alcanzar la paz y la seguridad en México, al mismo tiempo que se llevan a cabo operativos para disminuir el tráfico de drogas ilegales a EE.UU.

“Nuestra pregunta relevante es qué está haciendo Estados Unidos en Estados Unidos, porque ahora resulta que disponen un teléfono para que los mexicanos denuncien a la DEA algo que ocurre en México. Acá existe la Fiscalía, aquí trabaja la Secretaría de Seguridad, deberían de poner mucha atención del otro lado de la frontera”, advirtió.