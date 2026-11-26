Terry Cole, director de la Administración para el Control de Drogas de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés), anunció la apertura de una línea telefónica para recibir información anónima sobre personas que participen en organizaciones criminales del estado mexicano de Sinaloa, incluidos servidores públicos.

En la lista de posibles denunciados, incluyó a los miembros y asociados de los cárteles que EE.UU. ya designó como “organizaciones terroristas extranjeras”; a “funcionarios corruptos que brindan apoyo material” a estos grupos; y a redes criminales y personas que lavan dinero para financiar el narcoterrorismo.

“Tu información importa. Tu identidad y tu seguridad importan. Si tienes información, comunícate con la DEA a través de los canales de denuncia designados. Puedes denunciar de forma confidencial y anónima. Juntos podemos exponer la corrupción, desarticular redes financieras, desmantelar organizaciones narcoterroristas y proteger a nuestras comunidades”, señaló en un mensaje en X, que incluyó los nuevos números telefónicos. Además, anunció que el 26 de noviembre dará a conocer otras líneas para denunciar a cómplices del Cártel Jalisco Nueva Generación.