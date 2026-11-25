Ha sido informado que un gran jurado federal de Los Ángeles ha formulado este martes 24 de noviembre una acusación formal contra Thomas Wayne Markle, padre de Meghan, la duquesa de Sussex, esto con dos cargos de posesión de material de abuso sexual infantil.

El hombre que tiene 82 años había sido detenido el 6 de noviembre en Florida en relación con una denuncia penal que en ese momento contemplaba un solo cargo. De acuerdo con la fiscalía, el FBI halló el presunto material en dos unidades de almacenamiento que Markle tenía alquiladas en la zona de Los Ángeles.

Markle niega haber cometido delito alguno. Si resulta condenado por ambos cargos, se expone a una pena máxima de hasta 40 años de prisión federal.