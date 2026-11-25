La puertorriqueña Jennifer Barreto, de 27 años, le dio a Puerto Rico su sexta corona en la 75.ª edición del certamen internacional que reunió a 116 concursantes.

La puertorriqueña Jennifer Barreto se consagró como Miss Universo 2026 en la 75.ª edición del certamen internacional de belleza, celebrado en San Juan, Puerto Rico. El evento, que reunió a 116 concursantes, no estuvo exento de polémicas ni de momentos virales.

A sus 27 años, Barreto se convirtió en la primera madre en ganar el concurso y le dio a Puerto Rico su sexta corona. Se impuso a Miss República Dominicana, Melissa Núñez, quien quedó como primera finalista, y a Miss Venezuela, Clara Vegas Goetz, segunda finalista.

Empleada del Pentágono sin experiencia en modelaje

La ganadora trabaja como especialista en prevención en el Pentágono estadounidense, donde participa en programas de asistencia a familias militares y atención de situaciones de crisis. A diferencia de otras participantes, no contaba con una extensa trayectoria en los certámenes de belleza: su preparación comenzó apenas un año antes. Durante ese período, debió someterse a un intenso entrenamiento, ya que no tenía experiencia en pasarelas ni formación en comunicación y oratoria.

Una respuesta sobre la IA que se volvió viral

Uno de los momentos más comentados de la gala llegó durante la ronda de preguntas, cuando Barreto fue consultada sobre la inteligencia artificial. Su respuesta no tardó en viralizarse: “La IA llegó a nuestras vidas para quedarse y yo pienso que lo más importante es utilizarla responsablemente […] Por eso a mí no me preocupa cuán inteligente sea la IA, sino cuán sabios seamos nosotros para utilizarla responsablemente”.

Cuestionamientos sobre la transparencia y legitimidad de la organización

Sin embargo, el resultado no convenció a todos los seguidores del certamen. Varios cuestionaron la transparencia de la competencia y la legitimidad del fallo. Antes de la final, Miss Colombia, Miss Venezuela, Miss Ecuador y Miss Francia figuraban entre las favoritas tanto de los expertos como de los internautas. No obstante, el resultado final de las mejores cinco dejó afuera a la mayoría de las favoritas.

El certamen arrastra polémicas desde la escandalosa final de 2025, que enfrentó a la ganadora de aquel entonces, la mexicana Fátima Bosch con el del empresario tailandés Nawat Itsaragrisil, vicepresidente de la Organización Miss Universo, quien incluso pidió una orden de arresto para Bosch.