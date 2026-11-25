Una de las penas más severas en la historia federal de EE.UU. por este tipo de delitos

Frederick Karl Hildenbrand, de 55 años y residente en Cocoa, Florida, recibió el 23 de noviembre una condena de 310 años de prisión federal por nueve cargos de producción y dos cargos de posesión de material de abuso sexual infantil. La jueza federal Wendy Berger también le impuso libertad supervisada de por vida y el pago de 42.000 dólares en restitución a las víctimas de algunos de los delitos.

El fiscal federal Gregory W. Kehoe anunció la sentencia, que se produce tras el veredicto de culpabilidad emitido por un jurado el 20 de mayo de 2026, según informó la Fiscalía del Distrito Medio de Florida. Con esta condena, Hildenbrand se sitúa entre las personas que han recibido las penas más largas en la historia federal estadounidense por delitos relacionados con la explotación sexual infantil.

Los hechos se remontan a al menos dos décadas

Según las pruebas presentadas en el juicio, Hildenbrand residió en Ohio entre aproximadamente 2004 y 2014. Posteriormente se trasladó al noreste de Florida junto a su esposa y llevó consigo el material. En 2018 alquiló una unidad de almacenamiento donde depositó una caja fuerte con ese contenido. Las investigaciones determinaron que la actividad delictiva se prolongó hasta al menos junio de 2024, según revelaron los dispositivos electrónicos incautados en su domicilio.

El origen de la investigación: una subasta de almacenamiento

El caso se destapó en mayo de 2024, cuando la empresa administradora de la unidad de almacenamiento cambió de propietario y los pagos de Hildenbrand dejaron de procesarse. El contenido fue subastado y el comprador, al abrir la caja fuerte, encontró material que entregó a las autoridades del condado de Baker. Allí se confirmó la presencia de material de abuso sexual infantil, lo que dio inicio a la investigación que culminó con la condena.