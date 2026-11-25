PENSACOLA, FLORIDA — Agentes del Departamento de Seguridad Pública de Florida (FDLE, por sus siglas en inglés) ejecutaron la detención de un miembro en servicio activo de la Marina de los Estados Unidos, identificado como Casey Smith, de 39 años de edad, quien enfrenta un severo proceso judicial tras serle imputados un total de 33 cargos criminales.

Asignación militar y desglose de cargos

Smith, quien se encontraba asignado a las instalaciones de la Estación Aeronaval de Pensacola, fue arrestado por las autoridades estatales luego de una investigación que derivó en la formulación de acusaciones formales por diversos delitos graves.

Dentro del expediente judicial presentado por los investigadores, el militar enfrenta ocho cargos por posesión de material de abuso sexual infantil, cuatro cargos por la transmisión de dicho material y 20 cargos por posesión de material que muestra actividad sexual con animales. El cargo restante corresponde al uso de un dispositivo de comunicación bidireccional para facilitar la comisión de un delito grave.

Alertas de NCMEC y allanamiento de vivienda

De acuerdo con la información oficial proporcionada por los agentes del FDLE, las pesquisas dieron inicio en el mes de septiembre, luego de que el Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados (NCMEC) emitiera tres alertas sobre archivos ilícitos que estaban siendo compartidos a través de plataformas de mensajería instantánea.

Posteriormente, el pasado 17 de noviembre, los efectivos policiales hicieron efectiva una orden judicial de registro e inspección en la vivienda de Smith, donde lograron la incautación de múltiples dispositivos electrónicos que ahora forman parte del material probatorio en poder de la fiscalía.