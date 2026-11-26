Un marinero ha muerto y otros seis han resultado heridos.

Un barco cargado de diésel se ha hundido en la madrugada de este jueves a 25 millas al noroeste de la costa de Ibiza (España). Según las estimaciones facilitadas por el Gobierno de las Islas Baleares, la embarcación podría transportar 7.000 toneladas métricas de este combustible, lo que equivale aproximadamente a 1,2 millones de litros.

De los 17 tripulantes que viajaban a bordo, uno falleció y otros seis resultaron heridos. Todos presentaban lesiones leves, y la principal afección fue la hipotermia. En el operativo de rescate intervinieron tres helicópteros de Salvamento Marítimo, procedentes de Palma, Valencia y Tarragona, además de varias embarcaciones de este servicio y otros buques mercantes que navegaban cerca de la zona del hundimiento.

El buque cisterna siniestrado, el Med Emre, con bandera de Malta, cubría la ruta entre Algeciras y Barcelona. Debido a la naturaleza y al gran volumen del combustible que transportaba, la Dirección General de la Marina Mercante activó el plan de contingencias por contaminación en nivel 2, el segundo más alto de los cuatro previstos por la normativa española. Esta medida permite movilizar medios especializados para reducir al mínimo las posibles consecuencias medioambientales del naufragio.

🚨Emergències activa el PLATERBAL en nivell 0 per l’enfonsament d’un vaixell carregat de gasoil a 25 milles d’Eivissa 7 dels 17 tripulants de l’embarcació han estat traslladats a Eivissa; un d’ells ha mort Des de la Direcció General d’Emergències i Interior del @goib s’està recopilant informació sobre l’accident i possibles conseqüències per valorar les decisions a prendre ℹ️ https://t.co/e6PyuidoGI — Emergències 112 Illes Balears (@Emergencies_112) November 26, 2026

Por ahora, Salvamento Marítimo ha desplegado el Clara Campoamor, un buque polivalente preparado para intervenir en episodios de contaminación en el mar. Asimismo, se prevé el envío de un avión para inspeccionar el área del naufragio, detectar posibles manchas de combustible en la superficie y determinar su magnitud.

Por su lado, el gobierno local activó el Plan Territorial de Protección Civil de las Islas Baleares (PLATERBAL) en situación 0 con el fin de supervisar la emergencia y coordinar las actuaciones que puedan ser necesarias.