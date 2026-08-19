Metrocentro invita a vivir una experiencia sobre ruedas con los icónicos carros de Cars

Managua.- Los fanáticos de la velocidad, los automóviles y las grandes historias de Disney y Pixar tienen una cita especial en Metrocentro, donde del 14 al 30 de agosto podrán disfrutar de una espectacular exhibición inspirada en la exitosa película Cars.

La experiencia, organizada por Premier Producciones y con el apoyo de Metrocentro, reunirá en el tercer nivel del centro comercial una impresionante exhibición de los emblemáticos vehículos que han conquistado a generaciones de espectadores, creando un espacio pensado para que niños, jóvenes y adultos puedan acercarse al mundo de Cars y vivir una experiencia diferente.

Durante estas semanas, los visitantes tendrán la oportunidad de admirar de cerca los vehículos protagonistas de esta historia, tomarse fotografías y disfrutar de un ambiente lleno de emoción, diversión y nostalgia.

La exhibición representa una oportunidad para que las familias compartan un momento especial y se sumerjan en el universo de una de las películas animadas más queridas, convirtiendo la visita a Metrocentro en una experiencia para recordar.

“En Metrocentro nos encanta crear experiencias que permitan a las familias disfrutar, compartir y crear recuerdos juntos. Esta exhibición de Cars es una invitación para que nuestros visitantes vivan algo diferente y puedan disfrutar de cerca de estos icónicos vehículos”, expresó Jorleny Herrera, Coordinadora de Mercadeo de Metrocentro.

La majestuosa exhibición estará disponible del 14 al 30 de agosto en el tercer nivel de Metrocentro, por lo que todos los amantes de Cars están invitados a visitar el centro comercial y formar parte de esta experiencia, además una parte de los vehículos Cars estará en Plaza L a Fuente.

“Metrocentro, un lugar para comprar, disfrutar y vivir experiencias en familia”, destacó Herrera.