Metrocentro se une a Octubre Rosa para promover la prevención y la detención temprana del cáncer de mama

En el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, Metrocentro se une a Octubre Rosa con un llamado a la prevención, la detección temprana y el autocuidado, recordando que la salud debe ser una prioridad todos los días.

“Este mes nos recuerda que cuidarnos es un acto de amor propio y que acompañar a quienes enfrentan esta enfermedad también puede marcar una diferencia, por eso en Metrocentro tendremos una actividad especial dedicada a reconocer la fortaleza de las mujeres que enfrentan y siguen luchando”, informó Jorleny Herrera, Coordinados de Mercadeo y Comercialización de Metrocentro.

La dinámica se realizará en Plaza La Fuente a partir de las 3:00 pm y consistirá en que los visitantes podrán lanzar globos rosas en solidaridad con las mujeres que enfrentan el cáncer de mama, así como con sus familias. “Un gesto simbólico que busca transmitir un mensaje de esperanza, unión y acompañamiento a todas las personas que viven de cerca esta enfermedad”, agregó Herrera.

El cáncer de mama es una enfermedad que afecta a millones de mujeres en el mundo. Por ello, generar conciencia, informarse y conocer las medidas de prevención y detección disponibles es fundamental para promover una cultura de cuidado y atención oportuna.

Hablar del tema, acudir a los controles médicos recomendados y prestar atención a los cambios en nuestro cuerpo son acciones importantes para cuidar nuestra salud. Aunque no todos los casos pueden prevenirse, la detección temprana puede facilitar el diagnóstico y mejorar las posibilidades de tratamiento.

“A través de esta iniciativa, Metrocentro invita a sus clientes y visitantes a sumarse a Octubre Rosa, compartir el mensaje de prevención y recordar que el autocuidado también significa dedicar tiempo a nuestra salud, informarnos y buscar orientación profesional cuando sea necesario”, destacó la representante de Metrocentro.