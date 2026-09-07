Premios que llegan a toda Nicaragua! Almacenes Tropigas anuncia a los ganadores de su campaña “¡Ya la hiciste!”

Nicaragua, 4 de septiembre de 2026. – Tres clientes de Almacenes Tropigas, originarios de Masaya, Río Blanco y Somotillo, se convirtieron en los felices ganadores de la promoción “¡Ya la hiciste!”, llevándose cada uno un amueblado completo valorado en más de C$90,495 córdobas.

Con la promoción ¡Ya la Hiciste! Almacenes Tropigas demuestra su agradecimiento a sus clientes premiandolos con lo que necesitan para su hogar.

Los afortunados ganadores responden por: (Nohelia Fonseca) de Masaya, (Helying López) Río Blanco y (Elizabeth Díaz) Somotillo y cada ganador recibió un amueblado completo que incluye cocina Indurama, refrigeradora Frigidaire, lavadora Automática Whirlpool, juego de sala Encina, juego de comedor Commodity, pantalla Android TCL de 50 pulgadas, cama matrimonial Regina y mueble rack para TV Commodity, pora un valor total a C$271,485 córdobas en premios.

La promoción “¡Ya la hiciste!” también reconoce el esfuerzo cotidiano de los nicaragüenses y celebra esas pequeñas y grandes metas que se alcanzan todos los días: desde equipar el hogar hasta hacer crecer un negocio.

“En Almacenes Tropigas nos alegra muchísimo poder celebrar junto a nuestros clientes estos momentos que representan progreso y bienestar para sus familias. Estos tres ganadores son una muestra de que cuando trabajamos por nuestras metas, realmente podemos decir: ¡Ya la hiciste!”, expresó Lesther Pasquier, jefe de Marca de Almacenes Tropigas.

La promoción también permitió destacar los beneficios de CREDIKONG, el programa de crédito de Almacenes Tropigas que ofrece aprobación rápida y facilidades de pago de hasta 48 meses, permitiendo que asalariados, emprendedores y personas que reciben remesas puedan adquirir los productos que necesitan con cuotas accesibles.

Asimismo, la marca continúa poniendo a disposición de sus clientes TROPICASH, con préstamos de hasta 36 meses para pagar, como parte de su compromiso de brindar soluciones financieras que se adapten a las necesidades de los hogares nicaragüenses.

Con esta promoción, Almacenes Tropigas reafirma su compromiso de estar cerca de sus clientes y acompañarlos en cada paso hacia sus metas.

“Invitamos a los nicaragüenses a estar pendientes y a seguir comprando en Almacenes Tropigas, porque siempre te damos más”, puntualizo Pasquier.