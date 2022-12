Cómo evitar ser deportado de los Estados Unidos

Existen mecanismos legales para evitar ser deportado una vez estando en los Estados Unidos de América

Si usted está en Estados Unidos y teme ser deportado, es importante que se informe sobre sus derechos y las opciones disponibles para usted. En general, usted es un ciudadano de otro país y está en Estados Unidos, tiene ciertos derechos legales, incluso si no tiene un permiso de trabajo o una visa válida, de acuerdo a expertos en leyes.

Si es arrestado por la policía o la Patrulla Fronteriza, tiene derecho a permanecer en silencio y a no responder preguntas sobre su situación migratoria. También tiene derecho a hablar con un abogado antes de firmar cualquier documento o hacer una declaración. Es importante que sepa que tiene estos derechos y que los haga valer si es arrestado.

Si es deportado o tiene una orden de deportación pendiente, puede ser posible que pueda presentar un recurso para evitar la deportación. Esto se conoce como un «recurso administrativo». Los recursos administrativos pueden ser presentados ante la Oficina de Ejecución de Inmigración (ICE, por sus siglas en inglés) o ante un juez de inmigración.

También puede ser posible que califique para una forma de alivio migratorio, lo que le permitiría quedarse en Estados Unidos legalmente. Los tipos de alivio migratorio disponibles varían según su situación individual. Puede ser necesario que presente una solicitud, agregan fuentes conocedoras al respecto.

Recurso administrativo o «Petición de Cancelación de la Orden de Deportación»

Si un indocumentado en los Estados Unidos teme ser deportado, puede presentar un recurso administrativo para tratar de evitar la deportación. Uno de los recursos administrativos más comunes es el llamado «Petición de Cancelación de la Orden de Deportación» (Formulario I-290B).

Con este formulario, un indocumentado puede solicitar que se cancele la orden de deportación en su contra y se le conceda el estatus de no deportación.

¿Qué es el estatus de no deportación?

La estatus de no deportación se refiere a la situación en la que una persona que no tiene permiso legal para estar en Estados Unidos no puede ser deportada del país. Hay varias razones por las que una persona puede tener estatus de no deportación, como ser un menor de edad, haber sido víctima de tráfico humano o haber sido elegible para recibir una visa de inmigrante pero no haberla obtenido todavía. Si un indocumentado tiene estatus de no deportación, aún puede ser arrestado y detenido por las autoridades de inmigración, pero no puede ser deportado.

Cualquier indocumentado puede optar por la «Petición de Cancelación de la Orden de Deportación»

La «Petición de Cancelación de la Orden de Deportación» es una opción que está disponible para ciertos inmigrantes indocumentados que se encuentran en situación de deportación.

Sin embargo, para poder optar por esta petición, el inmigrante debe cumplir con ciertos requisitos específicos. Por ejemplo, deben haber residido continuamente en los Estados Unidos durante al menos 10 años, no haber cometido ciertos delitos graves, y no representar un peligro para la seguridad pública.

Además, la petición debe ser presentada ante un juez de inmigración y el inmigrante debe demostrar que su deportación causaría un daño extremo a su familia que reside en Estados Unidos. Si el juez considera que el inmigrante cumple con estos requisitos, puede conceder la petición y cancelar la orden de deportación.

¿Qué es un Alivio Migratorio?

El alivio migratorio es un conjunto de políticas y programas que buscan dar respuesta a la situación de ciertos grupos de inmigrantes que se encuentran en situación vulnerable o que han tenido que dejar su país de origen debido a conflictos o condiciones adversas.

Estos programas pueden incluir medidas como la otorgación de permisos de residencia temporal, la posibilidad de trabajar y estudiar en el país de acogida, así como la protección contra la deportación.

El objetivo del alivio migratorio es facilitar la integración de estos inmigrantes en la sociedad del país de acogida y garantizar que tengan acceso a los derechos y servicios básicos.

Diferencias entre Alivio Migratorio y Asilo

La diferencia entre un alivio migratorio y el estatus de asilo es que el alivio migratorio es un tipo de ayuda que se otorga a las personas que no cumplen con los requisitos para obtener la residencia permanente o la ciudadanía, pero que enfrentan situaciones especiales que hacen que su deportación sea indeseable o inapropiada.

Por otro lado, el estatus de asilo se otorga a las personas que han huido de su país de origen debido a que han sufrido o tienen motivos razonables para temer persecución en base a su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social determinado o sus opiniones políticas.

En resumen, el alivio migratorio se otorga en situaciones específicas y es temporal, mientras que el estatus de asilo es para aquellas personas que han huido de su país debido a persecución y es más a largo plazo.

A pesar de estar información, es siempre recomendable contratar los servicios de un experto en la materia.