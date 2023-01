Un tiroteo masivo cerca de Los Ángeles deja varios muertos

Los hechos ocurrieron en una zona que alberga múltiples negocios asiáticos y en medio de las celebraciones del Año Nuevo chino

Un tiroteo se registró la noche de este sábado en la localidad de Monterey Park, cerca de Los Ángeles (California, EE.UU.), dejando varios muertos y heridos, informa la prensa local.

Los hechos ocurrieron en una zona que alberga múltiples negocios asiáticos y en medio de las celebraciones del Año Nuevo chino.

🚨#BREAKING: Mass shooting with reports of multiple victims Dead

⁰📌#MontereyPark | #CA Currently multiple authorities are responding to a mass shooting in Monterey Park with reports of 16 people have been shot with unconfirmed reports 10 fatalities this is still developing pic.twitter.com/4XUwRwaibf — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 22, 2023

La Policía local comunicó que el tiroteo dejó 10 muertos y 10 heridos, algunos de ellos se encuentran en estado crítico.

El sospechoso del ataque huyó y aún no se ha dado con su paradero.

One of many victims being transported from the Monterey Park incident. #montereypark pic.twitter.com/a7vaNWFJlb — Sal (@news__dude) January 22, 2023

Las fuerzas de seguridad acordonaron la zona y de momento se desconocen las circunstancias del tiroteo.

