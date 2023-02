Un tiroteo en la Universidad Estatal de Míchigan en EE.UU. deja varios muertos y heridos (VIDEOS)

Al menos tres personas han muerto y otras cinco han resultado heridas en un tiroteo registrado la noche de este lunes en la Universidad Estatal de Míchigan, en la ciudad de East Lansing.

En una rueda de prensa, un vocero de la Policía local comunicó que cinco personas fueron trasladadas a un hospital cercano y que algunas de ellas presentaban «heridas potencialmente mortales». No obstante, aclaró que la información es «preliminar».

Poco después, la entidad policial confirmó la muerte de tres personas a través de su cuenta de Twitter.

SUSPECT PHOTOS: The suspect is a Black male, shorter in stature, red shoes, jean jacket, wearing a baseball cap that is navy with a lighter brim. pic.twitter.com/9blppnX5U3

