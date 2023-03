Un lago fantasma podría reaparecer en California luego de 80 años en medio de fuertes lluvias

Las intensas lluvias que vienen azotando al estado de California (EE.UU.) en las últimas semanas han desbordado los embalses regionales, lo que podría provocar la reaparición de un lago que se secó hace casi 80 años.

En el valle central de California, las autoridades emitieron órdenes de evacuación para los habitantes de varias comunidades en el condado de Tulare, donde décadas atrás estaba el lago homónimo.

«Las perspectivas cada vez más claras de la subida del agua en lo que se perfila hacia una temporada récord de crecida del río Kings han llevado al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos del Distrito de Sacramento a anunciar planes para comenzar una rara inundación del antiguo lecho del lago Tulare», indicaron las autoridades, citadas por AFP.

El lago Tulare fue el mayor cuerpo de agua dulce del oeste del país norteamericano, alimentado por la nieve de la cordillera de la Sierra Nevada. Sin embargo, con el desarrollo de la agricultura en la región, el agua fue desviada hacia canales de irrigación, reduciendo el nivel del lago, que finalmente se secó después de la Segunda Guerra Mundial, dando paso a tierras de cultivo.

Not the ocean. Not a lake. This is farmland just south of Corcoran.

STORY: https://t.co/mlfrBcHus3 pic.twitter.com/9PzPlhoYWy

— FOX26 News (@KMPHFOX26) March 21, 2023