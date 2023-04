Muere una pareja de ancianos después de comer pez globo en Malasia

Una pareja de edad avanzada murió después de comer pez globo en Malasia y ahora su hija exige que endurezcan las leyes en el país para evitar más muertes similares, informa The Star.

Chuan Sing, de 84 años, y su esposa Lim Siew Guan, de 83, consumieron el pescado que compraron a un comerciante local el pasado 25 de marzo, sin saber que se trataba de pez globo venenoso.

