Muere la orca «más solitaria del mundo»

Desde MarineLand, en Canadá, informaron que la salud del cetáceo había empeorado en las últimas semanas

Kiska, la última orca cautiva en Canadá, murió este jueves en el parque acuático MarineLand, situado en Ontario. También se la conocía como la «ballena más solitaria del mundo», puesto que estuvo sola desde 2011 tras la muerte de sus compañeros, entre ellos sus cinco crías.

Leer más: Encuentran un caimán de un metro en un parque de Filadelfia

Desde MarineLand informaron que su salud había empeorado en las últimas semanas. Brent Ross, portavoz del Ministerio de procuradores generales de la mencionada provincia canadiense, comunicó que al mamífero se le realizará una necropsia.

«El equipo de cuidado de mamíferos marinos y los expertos hicieron todo lo posible para apoyar una vida cómoda para Kiska y llorarán su pérdida», declaró el parque a través de un comunicado.

Leer más: VIDEO: Un cocodrilo atraviesa fácilmente una valla metálica en Florida

BREAKING: New video above MarineLand shows their last surviving orca Kiska locked in a tiny concrete tank swimming in endless circles. Captured in 1979, she has outlived all her tankmates, including her 5 calves. pic.twitter.com/onGGUmKpqb — Phil Demers (@walruswhisperer) February 6, 2023

El grupo canadiense Animal Justice, que lucha por los derechos de los animales, pidió una investigación sobre el trato que recibió la orca en las instalaciones de MarineLand. Entre tanto, otro grupo de derechos de los animales, People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), afirmó que la vida de Kiska estuvo marcada por «tragedia tras tragedia».

En 2021, Phil Demers, un exentrenador del parque acuático, compartió una grabación en la que el mamífero aparecía golpeándose repetidamente contra el vidrio del estanque donde permaneció en cautiverio por décadas. Demers alertó que se trataba de un comportamiento «peligroso y autodestructivo», que demostraba lo «angustiado» que estaba el cetáceo. El hombre esperaba que la difusión de las imágenes facilitara su liberación.

Leer más: Captan a tres ‘fantasmas de las montañas’ deambulando por una cordillera en la India (VIDEO)

De otra parte, el activista Rob Lott aseguró en aquel entonces que el comportamiento de Kiska era «resultado directo del estrés» provocado por su vida aislada y lejos de otros de su especie. Lott avisó que ese comportamiento podía comprometer el sistema inmunológico de un animal, causar enfermedades y «a veces la muerte».

Por su parte, Ross aseguró que MarineLand ha sido inspeccionado 160 veces desde enero de 2020, como parte del trabajo de los Servicios de Bienestar Animal para garantizar que se cumplan los estándares de cuidado establecidos por ley.

Leer más: Niños hallan en Argentina restos de un armadillo gigante de 5 millones de años de antigüedad (FOTOS)