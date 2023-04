Encuentran con vida a una mujer desaparecida dentro de un auto sumergido en un lago de EE.UU.

Un pescador encontró un automóvil sumergido en un lago con una mujer con vida en su interior que había sido reportada como desaparecida en Texas, informan medios locales.

El hombre vio el vehículo el viernes por la mañana cerca de una rampa para embarcaciones en el embalse Lake O’ the Pines y dio aviso a las autoridades.

Leer más: Una mujer mata a tiros a sus tres hijos y se suicida en Carolina del Norte

Missing woman found alive in submerged Jeep in Texas. It is not known how long the Jeep was in the water. 👀 pic.twitter.com/xof9O1YTZ4

— Daily Loud (@DailyLoud) April 11, 2023