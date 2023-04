Seis consejos a la hora de elegir un abogado de inmigración y no caer en estafas

El proceso de inmigración de un país de América Latina a Estados Unidos es a menudo un proceso largo y complejo. Por estas razones, muchos inmigrantes que necesitan servicios legales de inmigración pueden buscar ayuda en otros proveedores que no sean abogados de inmigración calificados. Si bien hay representantes de la comunidad bien intencionados y otras personas deseosas de ayudarlo, no todos tienen buenas intenciones, y el daño causado incluso por un pequeño error podría ser muy costoso para el interesado en emigrar a Norteamérica.

Según un informe de la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia de EE.UU., se han producido un aumento significativo en los casos de fraude de inmigración en los últimos años, con un aumento del 316% en los casos presentados ante los tribunales federales entre 2015 y 2019. El Departamento de Justicia de EE. UU. ha llevado a cabo una serie de operaciones para combatir el fraude de inmigración en los últimos años, incluyendo la Operación Tangled Web, que llevó a la acusación de más de 100 personas involucradas en estafas de inmigración en todo el país.

Del estudio legal especializado en inmigración, Law Offices of Carla Anzaldi, brindan algunos consejos para evitar ser víctima de un fraude de este tipo:

Verifica la licencia: Los abogados y asesores legales de inmigración deben estar registrados en el Estado donde ejercen. Puedes ingresar a la página de internet de la Asociación de Abogados de cada estado para verificar si un profesional está registrado. Evita promesas falsas: Si el asesor legal promete resultados rápidos o garantiza un resultado favorable, es una señal de alerta. La inmigración es un proceso complejo, y nadie puede garantizar el resultado. Busca referencias: Pregunta a amigos o familiares si conocen algún abogado o asesor legal de inmigración confiable. También puedes buscar opiniones en línea, pero asegúrate de verificar que las fuentes sean confiables. Desconfía de los precios demasiado bajos: Los precios demasiado bajos pueden ser una señal de que algo anda mal. Asegúrate de que el precio que te ofrezcan sea razonable y esté dentro del rango de precios que se manejan en el mercado. El costo actual de esta visas como la E2 (de talentos), E1 (Intercambio Comercial) y E2 (Inversionista) oscilan entre 7.000 y 10.000 dólares; incluyendo tasas de inmigración. Pide un contrato escrito: Solicita un contrato escrito que especifique los servicios que te ofrecen, las tarifas y cualquier otra información relevante. Lee detenidamente el contrato antes de firmarlo. No pagues por adelantado: No pagues por adelantado todo el servicio. Es mejor pagar un anticipo y luego ir pagando de acuerdo con el trabajo realizado.

“Muchos inmigrantes han sido victimizados, colocados en procedimientos de deportación e innecesariamente expuestos a años de tormento legal por aceptar el consejo equivocado de alguien que no estaba calificado para brindar asesoramiento legal en primer lugar. Desenredar el lío creado por otra persona suele ser complejo, lo que significa que el cliente tiene que dedicar más tiempo y recursos para solucionar los problemas creados por obtener la ayuda equivocada. He visto a clientes que eran elegibles para beneficios de inmigración, perder su derecho a vivir y trabajar en los Estados Unidos por contratar asistencia no calificada”, comenta Carla Anzaldi, titular de Law Offices of Carla Anzaldi al ser consultada sobre las consecuencias que trae al interesado ser víctima de un fraude de estas características.

Finalmente, en caso de haber sido víctima de estafa en asesoría legal de inmigración, la asesora legal sugiere reportar el caso en https://reportefraude.ftc.gov/#/assistant.

