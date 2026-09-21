De la viralidad a los tribunales: Mujer que se negó a ceder su asiento pagado a niño en un avión demanda por difamación y daños morales

Jeniffer Castro se vio obligada a abandonar su carrera bancaria tras sufrir ciberacoso masivo por no ceder su lugar a un niño que lloraba; ahora emprende acciones legales contra el pasajero que la grabó y la aerolínea GOL.

Lo que comenzó como un desacuerdo a bordo de un avión comercial terminó convirtiéndose en un complejo caso judicial sobre ciberacoso, derecho a la intimidad y los límites de la exposición pública. Jeniffer Castro, una ciudadana brasileña de 29 años, presentó una demanda por difamación y daño moral tras verse obligada a abandonar su carrera profesional en el sector bancario a raíz de la intensa ola de críticas recibida en redes sociales.

El incidente ocurrió en diciembre de 2024, durante un vuelo de 50 minutos. Castro se negó a ceder su asiento junto a la ventana —por el cual había pagado una tarifa específica— a un niño que lloraba durante el trayecto. Ante la negativa, otro pasajero la grabó con su teléfono móvil sin su consentimiento y difundió el video en plataformas digitales.

Las imágenes se viralizaron rápidamente, desatando un acalorado debate entre usuarios que criticaban su conducta por falta de empatía y quienes defendían su derecho individual sobre un servicio contratado.

Granica między empatią a prawem do własnych granic – gdzie właściwie przebiega? 29-letnia Brazylijka, Jeniffer Castro, stała się obiektem ogólnoświatowej burzy w sieci po tym, jak nie ustąpiła miejsca przy oknie płaczącemu dziecku podczas 50-minutowego lotu. Miejsce, które… pic.twitter.com/Z5kagrqfjd — Codziennik z Mordoru (@mordownik4u) October 11, 2025

Impacto laboral y acción legal

La exposición mediática afectó de manera severa la vida personal y laboral de la joven, generándole repercusiones que la llevaron a dimitir de su empleo en la banca.

Ante esta situación, Castro decidió interponer la demanda judicial no solo contra la persona que registró y publicó las imágenes, sino también contra la aerolínea GOL, señalando a la empresa por no haber intervenido durante el vuelo ni haber protegido su privacidad frente a la grabación no autorizada.